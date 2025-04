Lavoretti di Pasqua come realizzare un cestino per le uova

Pasqua è uno dei periodi migliori in cui dedicarsi alle attività di fai da te, e cosa c'è di meglio di creare un cestino per le uova insieme ai propri figli? Parliamo di idee creative, facili da realizzare: un lavoretto di Pasqua super carino, ma anche tradizionale, che prende ispirazione dal periodo. Possiamo oltretutto sbizzarirci con vari materiali e tutorial: ecco cosa sapere.come fare un cestino per le uova di Pasqua con un cartoncinoCosa ci occorre per fare un cestino di Pasqua? Un po' di cose, in realtà: carta e penna alla mano, vediamo di capire l'occorrente per stupire i nostri figli (e tra l'altro il cestino per le uova è sempre un'idea carina da regalare, magari alle maestre). Ci occorrono delle uova di polistirolo, che andremo a decorare con vernice o pennarelli, un foglio di cartoncino A4, matita, forbici, nastro adesivo, colla, elementi per decorare (come bottoni o gemme) e carta velina.

