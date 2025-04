Crisi calzaturiero fermano persi oltre 4mila posti di lavoro in 5 anni Le imprese chiudono piuttosto che investire

lavoro.. Corriereadriatico.it - Crisi calzaturiero fermano, persi oltre 4mila posti di lavoro in 5 anni: «Le imprese chiudono piuttosto che investire» Leggi su Corriereadriatico.it FERMO - La debacle della calzatura sta nei numeri. Nel periodo 2019-2024, il settore ha perso 4.148 addetti. Ovvero il 18,5% in meno. Dei 5 occupati nel 2019, oggi uno di loro è senza..

Crisi del calzaturiero, Cna in tour nelle imprese: "Senza interventi del governo le competenze andranno perse"

È ormai purtroppo bene nota la crisi in cui versa il settore della moda e in particolare quello della calzatura. Cna, a tutti i suoi livelli, sta monitorando questa situazione già da fine 2023 e ...

Sul tavolo il rilancio del settore calzaturiero tra crisi e e geopolitica

Nella sede di Confindustria Fermo si è tenuto un importante incontro incontro tra i Direttori delle associazioni confindustriali di Ascoli, Fermo e Macerata, e il Direttore Generale di ...

Crisi del calzaturiero,. Cna incontra le imprese

Tutti al capezzale del settore calzaturiero di San Mauro Pascoli per scongiurare la crisi. I dirigenti della Cna hanno incontrato le aziende Twenty Five, Trancificio Romagnolo e Mpl, per ascoltare ...

