Consulta contributi pubblici a tv locali non violano pluralismo

locali.La Corte ha escluso, in primo luogo – spiega una nota della Consulta -, la violazione dell'articolo 77 della Costituzione, per difetto di omogeneità rispetto ai contenuti originari dei decreti-legge, ad opera degli emendamenti che hanno disposto la legificazione delle norme regolamentari disciplinanti la materia e l'interpretazione autentica della portata di tale legificazione.Parimenti escluse sono state le dedotte violazioni del principio di ragionevolezza e di quello di non interferenza con l'esercizio del potere giurisdizionale, sia rispetto al giudicato che ai giudizi in corso.

