Morì a causa del incendio del frigorifero di casa a Beinasco a giudizio i rappresentanti della ditta produttrice

della Lg Electronics Italia, che erano stati indagati, con l'ipotesi di reato di omicidio colposo, per la morte, in seguito all'incendio divampato la notte del 27 giugno. Torinotoday.it - Morì a causa dell'incendio del frigorifero di casa a Beinasco, a giudizio i rappresentanti della ditta produttrice Leggi su Torinotoday.it Alla fine dovranno affrontare un procedimento penale i due manager sudcoreani, rispettivamente di 62 e 60 anni, responsabilia Lg Electronics Italia, che erano stati indagati, con l'ipotesi di reato di omicidio colposo, per la morte, in seguito all'divampato la notte del 27 giugno.

Morì a causa dell'incendio del frigorifero di casa a Beinasco, a giudizio i rappresentanti della ditta produttrice. Eliana Rozio morì dopo l'incendio del suo frigorifero: la procura accusa l'azienda produttrice di omicidio colposo. Torino, Eliana Rozio morta per l'incendio del frigo di casa: imputati i manager della multinazionale Lg. Professoressa morta per l'incendio del frigorifero, nessun colpevole. Incendio Grenfell Tower: analisi tecnica del Report ufficiale dell'inchiesta -.