Ucraina gli Usa non appoggiano condanna del G7 alla Russia per l’attacco di Sumy

condannare l’attacco russo di domenica 13 aprile a Sumy, in Ucraina, in cui sono morte almeno 34 persone tra cui 2 bambini. Lo riporta Bloomberg: gli Usa si sarebbero rifiutati di appoggiare una dichiarazione di condanna del G7 contro l’attacco russo, citando come motivazione il desiderio di mantenere in piedi i negoziati con Mosca. Lapresse.it - Ucraina, gli Usa non appoggiano condanna del G7 alla Russia per l’attacco di Sumy Leggi su Lapresse.it Gli Stati Uniti hanno fatto deragliare una dichiarazione con cui il G7 avrebbe dovutorerusso di domenica 13 aprile a, in, in cui sono morte almeno 34 persone tra cui 2 bambini. Lo riporta Bloomberg: gli Usa si sarebbero rifiutati di appoggiare una dichiarazione didel G7 controrusso, citando come motivazione il desiderio di mantenere in piedi i negoziati con Mosca.

Potrebbe interessarti anche:

Ucraina, Zelensky: “Russia rifiuta tregua e Usa non reagiscono”. Macron: “Serve azione forte”

(Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha criticato gli Stati Uniti per non aver ancora preso posizione rispetto alla Russia, che ha respinto la loro proposta di tregua ...

Mosca non accetterà le proposte degli USA sulla pace in Ucraina nella forma attuale

Il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha affermato che Mosca non accetterà le proposte degli USA sulla pace in Ucraina nella forma attuale. “Gli USA non hanno affrontato le principali ...

L’Ucraina inizia a mollare nel Kursk. Usa in uscita dalle esercitazioni Nato

Volodymyr Zelensky fiducioso sul vertice di Gedda con l’America (che dialoga con i suoi oppositori). Continua a leggere

Guerra Ucraina - Russia, le news del 20 febbraio. Macron: “Zelensky presidente eletto liberamente, non come Putin”. Trump ancora contro l'Ucraina. Niente appoggio alla risoluzione Onu pro Kiev. Ucraina, Zelensky vede Kellogg: "Incontro molto produttivo, grati agli Usa" | Macron: "Dirò a Trump di non essere debole con Putin". Zelensky: 'Incontro con Kellogg ci ridà speranza. Accordo sia forte'. Media, 'Usa non appoggiano risoluzione Onu su Ucraina'. Usa non firmano risoluzione Onu sull’Ucraina. Macron: «Dirò a Trump di non essere debole con Putin. Ne parlano su altre fonti

Riporta msn.com: Ucraina, Usa "non firmano condanna G7 a strage Sumy". Kiev caccia governatore - Fonti diplomatiche spiegano che gli Usa si sono rifiutati di sostenere una bozza di dichiarazione sull'attacco per "mantenere aperto uno spazio negoziale" con Mosca Gli Stati Uniti si sono rifiutati d ...

Secondo ilmanifesto.it: Volenterosi al palo senza l’appoggio Usa - Crisi Ucraina (Internazionale) Senza la copertura degli Stati uniti la coalizione dei volenterosi è su un binario morto. È questa la vera notizia uscita dal vertice che si è tenuto ieri al quartier ge ...

ilmessaggero.it comunica: Ucraina, Trump: «Guerra non è mia, va fermata. Biden e Zelensky hanno fatto un lavoro orribile». Kiev: si rischia conflitto mondiale - Guerra ucraina, le ultime notizie di oggi lunedì 14 aprile 2025. Guerra ucraina, l'attacco a Sumy. Poi l'offensiva a Odessa Non si ...