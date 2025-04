Sansepolcro città della pasta con evento Primi dei Primi il video di Nonna Natalina

Sansepolcro è pronta a ospitare la prima edizione di “Primi dei Primi”, il festival dedicato ai Primi piatti e alla cultura della pasta, in programma nei giorni 2, 3 e 4 maggio 2025. Un evento unico nel suo genere, che rende omaggio alla storica vocazione produttiva del Borgo – prima città al. Arezzonotizie.it - Sansepolcro città della pasta con l'evento Primi dei Primi: il video di Nonna Natalina Leggi su Arezzonotizie.it è pronta a ospitare la prima edizione di “dei”, il festival dedicato aipiatti e alla cultura, in programma nei giorni 2, 3 e 4 maggio 2025. Ununico nel suo genere, che rende omaggio alla storica vocazione produttiva del Borgo – primaal.

Potrebbe interessarti anche:

L’Ostello e la città: al via laboratori “Mani in pasta” e “Abc di uncinetto”

BRINDISI - Fase sperimentale ampiamente superata: ora quello di Brindisi, sarà tra i Pop, i Pubblici ostelli pugliesi, che si mette in evidenza per la capacità di aprirsi a tutto campo. L’Ostello ...

Stretta fra Sansepolcro e la città di Santiago di Compostela nel nome dei Cammini

Sviluppi nell’adesione di Sansepolcro ai Cammini di Santiago e prossime iniziative che coinvolgono il locale gruppo campanari. Il presidente del consiglio comunale Antonello Antonelli ha ...

La Classe 4LB dell’IISS Città di Sansepolcro – Liceo Artistico Vince il Leone d’Argento per la Creatività alla Biennale di Venezia 2024/2025

Un trionfo per la classe 4LB dell’IISS Città di Sansepolcro – Liceo Artistico “G. Giovagnoli”, indirizzo Architettura, che ha conquistato il Leone d’Argento per la Creatività 2024/2025 nell’ambito ...

Sansepolcro città della pasta con l'evento Primi dei Primi: il video di Nonna Natalina. Sansepolcro capitale della pasta. Nasce il festival dei primi piatti: "Evento che celebra la tradizione". Primi dei primi, nasce il festival dedicato alla pasta. Il Kilowatt Festival si presenta: nove giorni di eventi e cultura a Sansepolcro Ar24Tv. Quindici domande a Laura Chieli: candidata a sindaco di Sansepolcro. Fiere a Sansepolcro, il dodecaedro in Piazza Torre di Berta inaugura l’edizione 2022. Ne parlano su altre fonti