Esplosione Toyota Handling a Bologna 12 indagati anche l’ad anche Michele Candiani

Repubblica.it - Esplosione Toyota Handling a Bologna: 12 indagati, anche l’ad anche Michele Candiani Leggi su Repubblica.it L’atto della procura in vista di una consulenza tecnica. Nell’incidente morirono due operai e furono 11 i feriti

Nato il figlio dell'operaio morto nell'esplosione alla Toyota. La compagna: "Ho speso 4 mila euro per il test di paternità"

Sarebbe diventato papà in questi giorni Lorenzo Cubello, uno dei due operai morti il 23 ottobre scorso nell'esplosione alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale, che viveva a Russi. La sua ...

È nato il figlio di Lorenzo Cubello, operaio morto nell’esplosione alla Toyota. Ma la mamma non può dargli il cognome del papà

Il piccolo si chiama Lorenzo, come il padre, ma per ora porta il cognome della mamma Paola. L’iter burocratico per far valere i suoi diritti è complesso, lungo e anche costoso

Incidente sul lavoro a Borgo Panigale: 12 indagati per l'esplosione alla Toyota

La Procura di Bologna ha indagato 12 persone per l'incidente sul lavoro che ha provocato due morti e 11 feriti alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale, il 23 ottobre 2024. Si tratta di ...

Nota di ansa.it: Esplosione Toyota, 12 indagati in vista della perizia - La Procura di Bologna ha indagato 12 persone per l'incidente sul lavoro che ha provocato due morti e 11 feriti alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale, il 23 ottobre 2024. (ANSA) ...

Scrive msn.com: Toyota Handling, esplosione violenta in un capannone a Bologna: due morti e undici feriti. Era in programma uno sciopero per la sicurezza - C'è stata una violenta esplosione in uno stabilimento della Toyota handling a Borgo Panigale (Bologna). Sarebbe esploso un compressore che si trovava dentro il capannone della multinazionale ...

Si apprende da msn.com: Toyota Handling, esplosione violenta in un capannone a Bologna: due morti e undici feriti. Si scava sotto le macerie - C'è stata una violenta esplosione in uno stabilimento della Toyota handling a Borgo Panigale (Bologna). Sarebbe esploso un compressore che si trovava dentro il capannone della multinazionale ...