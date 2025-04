Laprimapagina.it - Trump promette “permessi rapidi” per le aziende che investono negli USA: benvenuti nell’età dell’oro

Donaldlancia un nuovo messaggio agli investitori globali,ndo procedure rapide e semplificate per leche scelgono di trasferire le proprie attivitàStati Uniti. Il tycoon affida a Truth – il suo social network – l’annuncio di una strategia che punta a rendere l’America un polo irresistibile per l’innovazione e lo sviluppo tecnologico.Nel suo post,ha fatto riferimento diretto al colosso tecnologico Nvidia, dichiarando:“Nvidia si è impegnata a investire 500 miliardi di dollari per realizzare i supercomputer per l’intelligenza artificiale solamenteStati Uniti. È una bella notizia”Un investimento che, se confermato, segnerebbe uno dei più importanti impegni nel campo dell’IA a livello globale. Ma il presidente non si è fermato alla notizia: ha colto l’occasione per rilanciare un chiaro messaggio alle multinazionali del settore high-tech e manifatturiero:“Tutti inecessari saranno rilasciati rapidamente a Nvidia e a tutte le altre società che si impegnano a essere parte dell’età”Parole che delineano una visione ambiziosa per il futuro industriale americano, fondata su burocrazia snella, tempi certi, e un chiaro invito a “entrare a far parte dell’età” che, secondo, attende chi scommette sull’America.