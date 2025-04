Maltempo a Milano scatta allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico le previsioni

Maltempo che ha colpito Milano in questi giorni. La protezione civile del Comune ha fatto sapere che l'autorità regionale ha diramato un'allerta gialla per rischio idrogeologico dalla mezzanotte del 16 aprile e fino a prossimo aggiornamento, e un'allerta gialla per. Milanotoday.it - Maltempo a Milano, scatta l'allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico: le previsioni Leggi su Milanotoday.it Non si arresta l'ondata diche ha colpitoin questi giorni. La protezione civile del Comune ha fatto sapere che l'autorità regionale ha diramato un'perdalla mezzanotte del 16 aprile e fino a prossimo aggiornamento, e un'per.

Potrebbe interessarti anche:

Non si ferma l'ondata di maltempo, a Milano scatta (ancora) l'allerta meteo

Non è ancora terminata l’ondata di maltempo su Milano e sulla Madonnina è prevista ancora pioggia. Tanta pioggia. A partire dalle 18 di giovedì 13 marzo sarà in vigore un'allerta meteo di codice ...

Pedaggio sulla Milano-Meda: scatta la protesta davanti alla Regione

Le ruspe per la costruzione dell’autostrada non si sono ancora messe in moto, ma la protesta contro il futuro pagamento del pedaggio lungo la Milano-Meda (che in parte verrà inglobata in ...

Maltempo in tutta Italia: isola d’Elba allagata, forte grandinata a Milano

Una forte ondata di maltempo ha colpito il nord e centro Italia. La più colpita dal maltempo è l’isola D’Elba, che a seguito del nubifragio che ha colpito Portoferraio e altri comuni dell’isola, ha ...

Maltempo a Milano, scatta l'allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico: le previsioni. Maltempo a Milano, piogge intense e temporali: allerta meteo gialla per oggi 13 marzo. Non si ferma l'ondata di maltempo, a Milano scatta (ancora) l'allerta meteo. Allerta meteo a Milano, domani scatta l’allerta gialla: attese forti raffiche di vento. Maltempo a Milano: scatta l'allerta arancione per rischio esondazioni. Maltempo in Lombardia, scatta allerta meteo rossa nella Bergamasca e arancione a Milano: le zone a rischio. Ne parlano su altre fonti

Riporta milanotoday.it: Maltempo a Milano, scatta l'allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico: le previsioni - Non si arresta l'ondata di maltempo che ha colpito Milano in questi giorni. La protezione civile del Comune ha fatto sapere che l'autorità regionale ha diramato un'allerta gialla per rischio ...

Nota di msn.com: Maltempo: allerta gialla a Milano dalla mezzanotte - Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico, a partire dalla mezzanotte del 16 aprile, e per risc ...

ilgiorno.it riferisce: Maltempo in Lombardia, allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico - Sono in arrivo piogge che, specie sui versanti Prealpini, potrebbero trasformarsi in violenti temporali. I consigli della Protezione Civile ...