Vela l’Italia cerca conferme alla Semaine Olympique Française nonostante qualche assenza

l’Italia in vista della Semaine Olympique Française 2025, seconda tappa stagionale del nuovo circuito mondiale di Vela olimpica (Sailing Grand Slam) che andrà in scena nelle acque di Hyeres da lunedì 21 a sabato 26 aprile. Dopo aver collezionato ben cinque podi al Trofeo Princesa Sofia, la flotta azzurra proverà a confermarsi protagonista anche in Francia nonostante qualche assenza pesante.Riflettori puntati tra i Nacra 17 sull’equipaggio formato da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, che ha sfiorato il successo a Maiorca e potrà dar vita ad un altro duello spettacolare con i formidabili britannici John Gimson/Anna Burnet. Segnali incoraggianti in Spagna anche per un altro big del movimento tricolore come Riccardo Pianosi, ormai stabilmente nelle posizioni che contano nel Formula Kite. Oasport.it - Vela, l’Italia cerca conferme alla Semaine Olympique Française nonostante qualche assenza Leggi su Oasport.it Ambizioni importanti perin vista della2025, seconda tappa stagionale del nuovo circuito mondiale diolimpica (Sailing Grand Slam) che andrà in scena nelle acque di Hyeres da lunedì 21 a sabato 26 aprile. Dopo aver collezionato ben cinque podi al Trofeo Princesa Sofia, la flotta azzurra proverà a confermarsi protagonista anche in Franciapesante.Riflettori puntati tra i Nacra 17 sull’equipaggio formato da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, che ha sfiorato il successo a Maiorca e potrà dar vita ad un altro duello spettacolare con i formidabili britannici John Gimson/Anna Burnet. Segnali incoraggianti in Spagna anche per un altro big del movimento tricolore come Riccardo Pianosi, ormai stabilmente nelle posizioni che contano nel Formula Kite.

