FOTOampVIDEO Strabenevento parte il conto alla rovescia la 32esima edizione promette spettacolo

Strabenevento. Presentata questa mattina la 32esima edizione all’interno della Sara Concessionaria, luogo prescelto dagli Amatori Podismo Benevento per incontrare la stampa e dare il via al conto alla rovescia che porterà all’evento del primo maggio.Una corsa cresciuta nel tempo e che ha ambizioni importanti, che riesce ad attrarre campioni della disciplina e personalità di spicco come Lorenzo Lotti, protagonista che può vantare un World Guinnes Record per aver affrontato 100 km in poco più di 8 ore spingendo una carrozzina.Sarà l’edizione dell’esperimento sociale creato da Anteprima24 in collaborazione con l’associazione sannita: ‘Passi da Gigante’. Il format che punta a prendere uno sportivo qualsiasi, Pasquale Rivellini, e portarlo a percorrere i 10km del circuito in un tempo prefissato. Anteprima24.it - FOTO&VIDEO/ Strabenevento, parte il conto alla rovescia: la 32esima edizione promette spettacolo Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiSi alza il sipario sulla. Presentata questa mattina laall’interno della Sara Concessionaria, luogo prescelto dagli Amatori Podismo Benevento per incontrare la stampa e dare il via alche porterà all’evento del primo maggio.Una corsa cresciuta nel tempo e che ha ambizioni importanti, che riesce ad attrarre campioni della disciplina e personalità di spicco come Lorenzo Lotti, protagonista che può vantare un World Guinnes Record per aver affrontato 100 km in poco più di 8 ore spingendo una carrozzina.Sarà l’dell’esperimento sociale creato da Anteprima24 in collaborazione con l’associazione sannita: ‘Passi da Gigante’. Il format che punta a prendere uno sportivo qualsiasi, Pasquale Rivellini, e portarlo a percorrere i 10km del circuito in un tempo prefissato.

Potrebbe interessarti anche:

Il tour dei Negrita parte con un sold out all’Atlantico di Roma

MILANO (ITALPRESS) – È partito martedì sera con uno show tutto sold out all’Atlantico di Roma il “Negrita – canzoni per anni spietati tour” che fino ad inizio maggio vedrà la band aretina ...

Greta Scarano: «In La vita da grandi racconto la normalità della diversità. Ma l’autismo non è il centro del film, è una parte, esattamente come lo è per chi vive questa condizione, non lo definisce nella sua interezza»

Per il suo debutto alla regia Greta Scarano ha fortemente voluto come protagonista Yuri Tuci, nello spettro autistico. In questa intervista doppia ci portano nel loro mondo. Tra senso di ...

A Foggia parte 'Interesh', il progetto europeo per la salute del suolo e la sostenibilità agricola

Si è svolta questa mattina presso la Sala Consiglio di Palazzo Ateneo, la conferenza stampa di presentazione del progetto Interesh – INnovation for TERitorial CohEsion around Soil Health, promosso ...