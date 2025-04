Expo Osaka Benedetti Una vetrina per il Made in Italy

Benedetti, Ambasciatore d'Italia in Giappone, a margine dell'evento in occasione della giornata del Made in Italy al padiglione Italia a Expo 2025 Osaka, in Giappone. Laverita.info - Expo Osaka, Benedetti: «Una vetrina per il Made in Italy» Leggi su Laverita.info Lo ha dichiarato Gianluigi, Ambasciatore d'Italia in Giappone, a margine dell'evento in occasione della giornata delinal padiglione Italia a2025, in Giappone.

Il genio di Leonardo in mostra a Expo 2025 Osaka

Il genio di Leonardo in mostra a Expo 2025 Osaka. Quattro straordinari disegni del Codice Atlantico, custoditi a Milano, saranno infatti esposti a rotazione nel Padiglione Italia, offrendo ai ...

Monreale, artigiani locali verso l’EXPO 2025 di Osaka con il supporto del Comune

Monreale – Il Comune di Monreale sostiene attivamente la partecipazione delle imprese artigiane locali all’EXPO 2025 di Osaka, un evento di rilevanza mondiale che celebra cultura, innovazione ed ...

Marche tra Oriente e Occidente: "Ecco il corto all’Expo di Osaka"

Una storia tra presente e passato, tra Occidente e Oriente, che guida a conoscere le Marche. Un mini road movie di 15 minuti diretto da Paolo Doppieri e scritto da Sergio Ramazzotti, con ...

