Iodonna.it - Con un impressionante 1'58"86 nei 200 stile libero, riscrive il record italiano che resisteva da quindici anni. Ha già superato i tempi che Federica Pellegrini faceva registrare alla sua età

Il panorama del nuotoha una nuova stella, il cui nome promette di risuonare a lungo nelle piscine nazionali e internazionali. Alessandra Mao, appena quattordicenne, ha conquistato il titoloassoluto nei 200agli Assoluti di Riccione 2025, con un tempo che ha fatto sgranare gli occhi agli esperti: 1’58?86. Un crono che non solo le è valso la medaglia d’oro, ma che rappresenta anche un nuovo, abbattendo il precedente primato cheda quasi. Carlotta Gilli, primo oroalle Paralimpiadi 2024: la storia della campionessa di nuoto X Alessandra Mao, chi è la 14 enne stella del nuotoIn un paese che ha visto campioni del calibro didominare le acque per decenni, l’emergere di un talento così cristallino in così giovane età, riaccende speranze e aspettative.