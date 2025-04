Tumori cerebrali rari e pfas tra i vigili del fuoco esposto delle associazioni in 36 procure c è anche Pescara

anche Pescara tra le 36 procure cui quattro associazioni (ADiC Toscana, Movimento consumatori, Isde Italia-Associazione medici per l’ambiente e Medicina democratica) hanno presentato un esposto per chiedere di svolgere accertamenti sulla presenza di psaf nelle “aree prospicienti i 36 presidi. Ilpescara.it - Tumori cerebrali rari e pfas tra i vigili del fuoco: esposto delle associazioni in 36 procure, c'è anche Pescara Leggi su Ilpescara.it tra le 36cui quattro(ADiC Toscana, Movimento consumatori, Isde Italia-Associazione medici per l’ambiente e Medicina democratica) hanno presentato unper chiedere di svolgere accertamenti sulla presenza di psaf nelle “aree prospicienti i 36 presidi.

Potrebbe interessarti anche:

Tumori rari: percentuali choc e domande scomode. Ma ogni dubbio è lecito

I numeri parlano chiaro e, questa volta, fanno riflettere: i tumori rari rappresentano ormai il 22% delle nuove diagnosi oncologiche in Europa, coinvolgendo oltre 4,3 milioni di persone. Non si ...

Tumori rari, la percentuale-choc delle diagnosi: ecco cosa sta succedendo

Solitudine, diagnosi tardive e mancanza di accesso a terapie specifiche: queste le condizioni che si trovano a fronteggiare gli oltre 4,3 milioni di persone che ricevono diagnosi di tumori rari, che ...

Tumori rari tra i vigili del fuoco, anche il "caso Matera" nello studio dell'Università di Bologna

Tutto è iniziato con le storie di tre vigili del fuoco aretini che si sono ammalati e sono morti per un raro tumore cerebrale. Una malattia che non ha lasciato loro scampo e che, secondo i ...

Tumori cerebrali rari e pfas tra i vigili del fuoco: esposto delle associazioni in 36 procure, c'è anche Pescara. I pompieri morti per un raro tumore dopo aver lavorato nella stessa caserma. Tumori rari tra i vigili del fuoco, anche il "caso Matera" nello studio dell'Università di Bologna. I quattro pompieri morti per lo stesso tumore raro, i sospetti sulle tute e la schiuma ignifuga: i casi ad Arezzo e l'indagine interna. Ne parlano su altre fonti

bolognatoday.it comunica: Perché si parla di tumori rari tra i vigili del fuoco (anche a Bologna) - Come in altri territori, anche un pompiere del Bolognese è affetto da glioblastoma, rarissima neoplasia ora analizzata dall'Unibo per scongiurare il legame con la presenza di Pfas nell'equipaggiamento ...

Nota di ilmanifesto.it: Pfas, allarme salute tra i vigili del fuoco - Lo portarono in ospedale temendo un ictus e scoprirono un tumore al cervello, rivelatosi poi fatale. Le numerose malattie attribuite anche ai Pfas, emergono anche dopo anni come accade per l’amianto».

msn.com riferisce: Pfas, cosa sono e perché potrebbero essere collegate ai tumori infantili - Utilizzati nei prodotti industriali e di consumo, le PFAS - definite “forever chemicals” (sostanze chimiche permanenti) - sono composti chimici artificiali che danno vita alla più grande ...