Race for the Cure 2025 Roma cuore della lotta al tumore al seno tappe anche in Campania

Race for the Cure, la piu' grande manifestazione al mondo per la ricerca contro il tumore al seno. L'appuntamento clou in Italia e' dall'8 all'11 maggio, location il Circo Massimo di Roma, pronto ad accogliere la marea di 'donne in rosa'. Altri appuntamenti sono previsti a Bari (16-18 maggio), Bologna (19-21 settembre), Brescia e Matera (26-28 settembre) e in piu' localita' della Campania(dal 4 al 26 ottobre). Sara' la 26esima edizione di questo appuntamento organizzato da Komen Italia e che ha l'Alto Patronato del presidente della Repubblica e la partecipazione delle principali istituzioni civili e militari del Paese. E quest'anno l'appuntamento, proprio per il suo alto valore sociale e il suo messaggio di speranza, e' inserito negli eventi del Giubileo, con patrocinio del Dicastero della Santa Sede per l'Evangelizzazione.

