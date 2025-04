Patrizia Conte a Domenica In

Domenica In. Vi anticipiamo che la vincitrice del talent show di Rai 1, Patrizia Conte, sarà da Mara Venier nella prossima puntata di Domenica 20 aprile, giorno di Pasqua.Il suo più grande dispiacere era quello di non lasciare un segno con la musica, per la quale si è spesa e sacrificata per tutta una vita. A 61 anni ce l'ha però fatta: da Taranto a The Voice Senior, con una voce incredibilmente sconosciuta ai più fino a qualche settimana fa.Vittoria strameritata e riflettori che continuano a restare accesi sulla cantante pugliese, chiamata dalla Venier tra gli ospiti della Domenica In pasquale.Domenica In in diretta il giorno di PasquaDomenica In terminerà la stagione prima di tutti (ultima puntata l'11 maggio), ma non si fermerà a Pasqua.

The Voice Senior 2025, Patrizia Conte ha vinto: l'emozione di Gigi D'Alessio

(Adnkronos) – È Patrizia Conte la vincitrice di The Voice Senior 2025. La cantante, della squadra di Gigi D'Alessio, dopo la proclamazione è corsa ad abbracciare il suo coach in lacrime: "Te lo sei ...

