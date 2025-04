Gintoneria parla il cliente che ha speso quasi un milione e mezzo Ero un pollo

Gintoneria di Davide Lacerenza "succedeva la stessa cosa che succedeva dall’altra parte. C’era consumo di cocaina, c’erano le escort, c’erano le bottiglie di champagne. Tutti scrivono che era Davide che proponeva. Davide non proponeva niente. Le ragazze erano già lì al tavolo". Lo ha detto. Milanotoday.it - Gintoneria, parla il cliente che ha speso quasi un milione e mezzo: "Ero un pollo" Leggi su Milanotoday.it Nelladi Davide Lacerenza "succedeva la stessa cosa che succedeva dall’altra parte. C’era consumo di cocaina, c’erano le escort, c’erano le bottiglie di champagne. Tutti scrivono che era Davide che proponeva. Davide non proponeva niente. Le ragazze erano già lì al tavolo". Lo ha detto.

Gintoneria, parla il cliente che ha speso quasi un milione e mezzo: "Ero un pollo". Il cliente che ha speso oltre 1 milione di euro alla Gintoneria di Lacerenza: "In quel periodo sono stato un pollo". Il rampollo che ha speso un milione di euro nella Gintoneria di Davide Lacerenza. MIlano, la Gintoneria il locale di Davide Laceranza: parla un cliente - FarWest 07/03/2025. Gintoneria, il super-cliente "Lucone": "Non ho più soldi, ho speso 1,3 milioni". "Cavalle potenti per clienti potenti": c'è chi ha speso un milione di euro alla Gintoneria di Lacerenza. Ne parlano su altre fonti

Nota di milanotoday.it: Gintoneria, parla il cliente che ha speso quasi un milione e mezzo: "Ero un pollo" - "Tutti scrivono che era Davide che proponeva. Davide non proponeva niente. Le ragazze erano già lì al tavolo", ha spiegato l'uomo ...

Si apprende da fanpage.it: Il cliente che ha speso oltre 1 milione di euro alla Gintoneria di Lacerenza: “In quel periodo sono stato un pollo” - “Nella vita capita di essere avvoltoi e capita di essere polli. Io in quel periodo sono stato pollo”: a dirlo è il cliente della Gintoneria di Davide Lacerenza, che in sei anni ha speso oltre un ...

Secondo leggo.it: Gintoneria, il cliente più assiduo è il rampollo di una famiglia ricca: ha speso un milione di euro in bottiglie pregiate, cocaina ed escort - Avrebbe continuato a versare denaro per quei «pacchetti» fatti di bottiglie di pregio, ma soprattutto cocaina ed escort, fino a pochi giorni prima degli arresti di Davide Lacerenza ...