Maltempo e pioggia il Tevere cresce di livello a Ponte Felcino

Tevere cresce di livello a causa della pioggia degli ultimi giorni. A Ponte Felcino ha già raggiunto la base dei piloni del Ponte, come si vede nei filmati di Claudio Bizzarri, ex assessore comunale e anima del bosco didattico. Perugiatoday.it - Maltempo e pioggia, il Tevere cresce di livello a Ponte Felcino Leggi su Perugiatoday.it Ildia causa delladegli ultimi giorni. Aha già raggiunto la base dei piloni del, come si vede nei filmati di Claudio Bizzarri, ex assessore comunale e anima del bosco didattico.

