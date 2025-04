ONU asse Israele USA contro riconoscimento del cibo come diritto umano unici due paesi a votare No 186 i favorevoli nessun astenuto

Israele e USA sono gli unici due paesi ad aver votato contro la risoluzione 76/166 dove si afferma l'importanza del cibo come diritto umano. Oggi, presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, si è svolta la votazione per la risoluzione 76/166 che prevede il riconoscimento del cibo come diritto umano.

