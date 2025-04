Comune di Napoli il rilancio di Piazza Mercato con una nuova offerta artistica e culturale

Comune di Napoli ha avviato da qualche mese un programma di rilancio di Piazza Mercato, attraverso la partecipazione attiva delle realtà locali con l’istituzione di un tavolo territoriale, che coinvolge associazioni culturali e di promozione sociale. Dopo i primi passi, come il ricco calendario di eventi natalizi nel 2024 e l’installazione dell’artista Franz Cerami presso la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato, l’Amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi dà un nuovo impulso al progetto di valorizzazione con l’apertura di una manifestazione di interesse per iniziative artistiche e culturali, destinate a svolgersi sia all’interno della chiesa che in Piazza.In particolare, come si legge nell’avviso pubblico, disponibile online sul sito web www.Comune.Napoli.it, l’Amministrazione intende valorizzare la chiesa da poco recuperata nell’ottica di farne un centro di attività culturali e artistiche e volano di sviluppo per l’intera Piazza, promuovendo proposte progettuali che siano auto-sostenute e auto-organizzate e che spazino dalla musica al teatro, dalla letteratura all’arte, da svolgersi nel periodo compreso tra venerdì 16 maggio e domenica 30 novembre 2025 (termine per la presentazione delle proposte: entro e non oltre le ore 10:00 di giovedì 24 aprile 2025). Leggi su Ildenaro.it Ildiha avviato da qualche mese un programma didi, attraverso la partecipazione attiva delle realtà locali con l’istituzione di un tavolo territoriale, che coinvolge associazioni culturali e di promozione sociale. Dopo i primi passi, come il ricco calendario di eventi natalizi nel 2024 e l’installazione dell’artista Franz Cerami presso la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al, l’Amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi dà un nuovo impulso al progetto di valorizzazione con l’apertura di una manifestazione di interesse per iniziative artistiche e culturali, destinate a svolgersi sia all’interno della chiesa che in.In particolare, come si legge nell’avviso pubblico, disponibile online sul sito web www..it, l’Amministrazione intende valorizzare la chiesa da poco recuperata nell’ottica di farne un centro di attività culturali e artistiche e volano di sviluppo per l’intera, promuovendo proposte progettuali che siano auto-sostenute e auto-organizzate e che spazino dalla musica al teatro, dalla letteratura all’arte, da svolgersi nel periodo compreso tra venerdì 16 maggio e domenica 30 novembre 2025 (termine per la presentazione delle proposte: entro e non oltre le ore 10:00 di giovedì 24 aprile 2025).

