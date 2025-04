Juventus Eye Lecce Nikola Krstovic mentre i rinforzi attaccanti prendono forma

Juventus Si prevede che revisionano le loro opzioni di attacco quest’estate, con diverse potenziali partenze e giocatori sottoperformanti che potrebbero scatenare un rimpasto in anticipo. Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo del club, ha già iniziato a mappare la sua strategia, con una lista che attraversa obiettivi di alto profilo come Victor Osimhen-debito finanziariamente fuori portata-per l’Ademola Lookman di Atalanta, un candidato leader per il ruolo di ampio attacco. Ora è emerso un nuovo nome: Nikola Krstovic.Krstovic sul radarSecondo l’edizione di oggi di Tuttosport, La Juventus sta monitorando l’attaccante di Lecce Nikola Krstovic come potenziale aggiunta alla loro prima linea. Justcalcio.com - Juventus Eye Lecce Nikola Krstovic mentre i rinforzi attaccanti prendono forma Leggi su Justcalcio.com 2025-04-15 15:55:00 Vera e propria bomba di calciomercato? Ecco quanto riportato poco fa su alcune fra le maggiori testate giornalistiche straniere:TransferMarketWeb.com© foto www.imagephotoagency.itSi prevede che revisionano le loro opzioni di attacco quest’estate, con diverse potenziali partenze e giocatori sottopernti che potrebbero scatenare un rimpasto in anticipo. Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo del club, ha già iniziato a mappare la sua strategia, con una lista che attraversa obiettivi di alto profilo come Victor Osimhen-debito finanziariamente fuori portata-per l’Ademola Lookman di Atalanta, un candidato leader per il ruolo di ampio attacco. Ora è emerso un nuovo nome:sul radarSecondo l’edizione di oggi di Tuttosport, Lasta monitorando l’attaccante dicome potenziale aggiunta alla loro prima linea.

Potrebbe interessarti anche:

Roma vista Lecce, dubbio attacco per Ranieri: poi la Juventus di Tudor

Va bene il tema nuovo allenatore, così come i vari discorsi sui rinnovi dei pilastri della squadra ed un Solet nome caldo per la difesa del futuro, ma il vicino ingresso alla prossima settimana deve ...

Juventus-Lecce, ancora fiducia a Vlahovic. Probabili formazioni, orario e dove vederla

Torino, 11 aprile 2025 - All’Allianz Stadium la Juventus cerca di sfruttare gli scontri diretti in chiave Europa in programma in questa 32° giornata di Serie A (Atalanta-Bologna e Lazio-Roma) per ...

Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juventus dopo Genoa Lecce

di Redazione JuventusNews24Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juventus (impegnata domenica alle 18 sul campo della Fiorentina) dopo l’anticipo Genoa Lecce La ventinovesima giornata ...

Nota di calciolecce.it: La Juventus su Krstovic. E il Lecce mette nel mirino una contropartita - La Juventus sonda diversi attaccanti per la prossima stagione. Il club bianconero punta anche Nikola Krstovic. E il Lecce potrebbe chiedere in prestito Adzic (una stagione).

Si apprende da sport.virgilio.it: Quando si gioca Juventus - Lecce? - Serie A 2024/2025, 32a giornata. Cronaca minuto per minuto di Juventus-Lecce: azioni principali, statistiche e marcatori del match.

Segnala msn.com: Serie A, Juventus-Lecce 2-1: a segno Koopmeiners, Yildiz e Baschirotto - All'Allianz Stadium i bianconeri vincono rischiando un po' nel finale, ma si portano momentaneamente al terzo posto ...