Il corso di Alta Formazione Go In uno strumento per aiutare a innovare la propria strategia aziendale

strategia imprenditoriale, marketing e internazionalizzazione: saranno queste le macroaree affrontate nell'edizione 2025 del corso di Alta Formazione "Go.In' 2025 – Scenari globali e opportunità di crescita per le Mpmi".Si tratta di un corso realizzato da Bergamo Sviluppo in collaborazione con il sistema associativo locale e il supporto scientifico dell'Università degli Studi di Bergamo, attraverso i Centri di Ateneo SdM-Scuola di Alta Formazione e Cyfe-Centro per la nuova imprenditorialità giovanile e familiare.Il percorso, rivolto a imprenditori, manager e dipendenti di Mpmi locali, prevede 60 ore di Formazione e ore di coaching personalizzato. L'obiettivo del percorso è di trasferire ai partecipanti conoscenze e strumenti utili a prendere decisioni strategiche e organizzative efficaci per operare in un contesto sempre più dinamico, instabile e internazionalizzato.

