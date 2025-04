Game-experience.it - Baldur’s Gate 3, è disponibile la Patch 8 con cross-play e tante novità, un trailer presenta l’aggiornamento

Larian Studios ha rilasciato oggi la8 di3, un aggiornamento imponente che segna l’ultimo grande capitolo del supporto ufficiale post-lancio per il premiato RPG. Con unanimato in stile cartoon a introdurre le, questarapun vero e proprio saluto ricco di contenuti ai milioni di fan che hanno reso il titolo un fenomeno globale.Come anticipato pochi giorni fa da Larian Studios, cambiamento più imporè l’introduzione delcompleto: da ora, i giocatori su PC, Mac, Xbox eStation possono unirsi in partite cooperative, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata. La funzione include anche la sincronizzazione dei salvataggi, permettendo di iniziare una partita su una console e proseguirla su un’altra. Per attivarla, è sufficiente accedere alla sezione “Multier” nel menù principale e selezionare l’opzione dedicata, tenendo presente che l’utilizzo delle mod richiede che tutti i giocatori abbiano la stessa versione installata.