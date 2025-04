Nuova vasca per partorire in acqua all’ospedale Misericordia di Grosseto

Grosseto, 15 aprile 2025 - È in funzione la Nuova vasca nativa della Sala parto dell'ospedale Misericordia di Grosseto. Questo strumento rappresenta un ulteriore passo verso un'assistenza ostetrica sempre più rispettosa, personalizzata e orientata al benessere psico-fisico della madre e del neonato. "L'utilizzo della vasca durante il travaglio e il parto offre numerosi benefici, ampiamente documentati dalla letteratura scientifica - dichiara Serena Pepi, responsabile ostetrica percorso nascita Grosseto - quali la riduzione della percezione del dolore, maggiore rilassamento e libertà di movimento, favorisce la progressione del travaglio e diminuisce il ricorso a farmaci analgesici o interventi medici non necessari. partorire in acqua promuove un'esperienza più positiva e meno medicalizzata per la donna, contribuendo a rafforzare la fiducia nelle proprie capacità e a creare un ambiente più intimo e rassicurante".

