Caso scommesse Serie A Perin lasciava soldi anche negli armadietti di Fagioli Hai 1 500 euro nell’armadietto Rivelazione

Caso scommesse, da Perin soldi negli armadietti di Fagioli. La Rivelazione sul portiere della JuventusPer poter giocare al tavolo di poker online su una piattaforma illegale, Mattia Perin avrebbe anche lasciato nell’armadietto di Fagioli 1.500 euro in contanti, mentre l’ulteriore «somma di 10.500 euro» l’avrebbe bonificata allo stesso centrocampista ex Juve.«Hai anche 1.500 euro nell’armadietto (.) te li ho messi stamani», scriveva Perin a Fagioli il 19 dicembre 2022. Fagioli: «Ma non li voglio contanti. Mandameli bonifico dai». E Perin: «No 1.500 contanti te li prendi». È quanto emerso nella nuova indagine della Procura di Milano tramite gli investigatori della GdF. A riferirlo è Calcio e Finanza sulla riapertura del Caso scommesse in Serie A.Leggi su Juventusnews24. Juventusnews24.com - Caso scommesse Serie A, Perin lasciava soldi anche negli armadietti di Fagioli: «Hai 1.500 euro nell’armadietto». Rivelazione Leggi su Juventusnews24.com di Redazione JuventusNews24, dadi. Lasul portiere della JuventusPer poter giocare al tavolo di poker online su una piattaforma illegale, Mattiaavrebbelasciatodi1.500in contanti, mentre l’ulteriore «somma di 10.500» l’avrebbe bonificata allo stesso centrocampista ex Juve.«Hai1.500(.) te li ho messi stamani», scrivevail 19 dicembre 2022.: «Ma non li voglio contanti. Mandameli bonifico dai». E: «No 1.500 contanti te li prendi». È quanto emerso nella nuova indagine della Procura di Milano tramite gli investigatori della GdF. A riferirlo è Calcio e Finanza sulla riapertura delinA.Leggi su Juventusnews24.

