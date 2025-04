Lusaint nuovo singolo e concerto esclusivo

nuovo singolo di Lusaint che anticipa l’uscita del suo EP TheApothecary. Dal 18 aprile si potrà ascoltare in tutto le radio. La cantante inglese da 80 milioni distreaming e una delle artiste più promettenti del Regno Unito, torna con un brano inedito che segue il successo del singolo Neon Lights e il suo recente tour britannico completamente sold-out. Joking mette in mostra il lato più pop di Lusaint, con la sua voce dolce e potente, accompagnata daritmi di batteria irresistibili e chitarre dal suono elegante. Il brano racconta la storia di un amore alquale la protagonista si aggrappa nonostante non senta essere più un amore giusto.Così Lusaint sulla nuova canzone: “Joking parla delle parole non dette, dei momenti di dubbio, dell’afferrarsi a qualcosa perché familiare, anche quando senti di non essere riconosciuto come vorresti”. Lapresse.it - Lusaint, nuovo singolo e concerto esclusivo Leggi su Lapresse.it Esce Joking (Time Records), ildiche anticipa l’uscita del suo EP TheApothecary. Dal 18 aprile si potrà ascoltare in tutto le radio. La cantante inglese da 80 milioni distreaming e una delle artiste più promettenti del Regno Unito, torna con un brano inedito che segue il successo delNeon Lights e il suo recente tour britannico completamente sold-out. Joking mette in mostra il lato più pop di, con la sua voce dolce e potente, accompagnata daritmi di batteria irresistibili e chitarre dal suono elegante. Il brano racconta la storia di un amore alquale la protagonista si aggrappa nonostante non senta essere più un amore giusto.Cosìsulla nuova canzone: “Joking parla delle parole non dette, dei momenti di dubbio, dell’afferrarsi a qualcosa perché familiare, anche quando senti di non essere riconosciuto come vorresti”.

Potrebbe interessarti anche:

Ridillo: in radio e in digitale il nuovo singolo “Non ti ricordi più (feat. Guido Catalano)”

REGGIO EMILIA – Dal 24 gennaio è disponibile in rotazione radiofonica e in tutti i digital stores ‘Non Ti Ricordi Più’, il nuovo singolo dei Ridillo in collaborazione con il poeta Guido Catalano, ...

Giorgio Poi pubblica il singolo Uomini contro insetti, in arrivo il nuovo album

Giorgio Poi torna con Uomini contro insetti, un brano che anticipa il suo atteso quarto album di inediti A tre anni di distanza dall’ultimo album Gommapiuma Giorgio Poi, produttore, ...

Come nasce Mi ami mi odi, il nuovo singolo, che poi titola anche il nuovo album di Elodie

Mi ami o mi odi per Elodie è insieme il nuovo singolo, disponibile dal 4 aprile, prodotto da Dardust, nonché il nuovo album, in uscita il 2 maggio. Nel nuovo brano si fondono sonorità pop, ...

GAME OVER: il video del nuovo singolo "Neck Breaking Dance". LUSAINT, esce JOKING: l’artista da 80 milioni di streaming, in Italia ad agosto. Joking - Lusaint. Lusaint, l'artista dalla voce soul pubblica l’EP "Self Sabotage": "Un sogno ora realtà". Musica a Manchester: scopri una guida degli esperti. GAME OVER – Guarda il video di ‘Lust For Blood’. Ne parlano su altre fonti

megamodo.com riferisce: LUSAINT, esce JOKING: l’artista da 80 milioni di streaming, in Italia ad agosto - La talentuosa artista britannica Lusaint ha annunciato il prossimo lancio del suo singolo “Joking”, in anteprima il 18 aprile su tutte le radio. Il brano, che fa parte del nuovo EP intitolato “The Apo ...