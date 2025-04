Calciomercato Juventus un top club irrompe sull’obiettivo sono pronti a pagare la clausola Cifre e dettagli

JuventusNews24Calciomercato Juventus, pronti a pagare la clausola! Cifre e dettagli sul possibile futuro di Victor OsimhenIl Galatasaray non molla ed anche il Manchester United sarebbe ora in prima fila per Victor Osimhen. Secondo quanto riferito dal portale NTV Sport, dopo aver raggiunto la Champions League anche il club turco potrà tentare l’assalto al Napoli. Tuttavia, per il Galatasaray rimane l’ostacolo della clausola da 75 milioni di euro, valida solo per l’estero. Una cifra che non fa paura invece allo United. Anche il Calciomercato Juve osserva interessato.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, un top club irrompe sull’obiettivo: sono pronti a pagare la clausola! Cifre e dettagli Leggi su Juventusnews24.com di RedazioneNews24lasul possibile futuro di Victor OsimhenIl Galatasaray non molla ed anche il Manchester United sarebbe ora in prima fila per Victor Osimhen. Secondo quanto riferito dal portale NTV Sport, dopo aver raggiunto la Champions League anche ilturco potrà tentare l’assalto al Napoli. Tuttavia, per il Galatasaray rimane l’ostacolo dellada 75 milioni di euro, valida solo per l’estero. Una cifra che non fa paura invece allo United. Anche ilJuve osserva interessato.Leggi sunews24.com

Potrebbe interessarti anche:

Calciomercato Juventus, il vice presidente del Galatasaray su Osimhen: «Victor ama il club. Ci sono 5 top club interessati a lui»

Calciomercato Juventus, l’annuncio del vice presidente del Galatasaray Abdullah Kavukcu sul futuro di Victor Osimhen. Le parole Il vice presidente del Galatasaray, Abdullah Kavukcu, è intervenuto ai ...

Calciomercato Juventus, scambio per Vlahovic: il clamoroso retroscena del mercato di gennaio. Tentativo del top club

di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus, scambio per Vlahovic! Il retroscena riguardante il Chelsea e Renato Veiga: tutti i dettagli Spunta un clamoroso retroscena di calciomercato Juve, ...

Calciomercato Juventus: 30 milioni in più dalla Champions per l’Inter che ora sogna il grande colpo. Duello in estate coi bianconeri? Novità

di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus: nelle casse dell’Inter ben 30 milioni in più dalla Champions, ora i nerazzurri sognano il grande colpo. Duello coi bianconeri? Come riferito dal ...

Calciomercato Juventus, pronti a pagare la clausola! Cifre. Calciomercato Juventus, due top club sul big bianconero: il prezzo. Calciomercato, i veri botti devono ancora arrivare: dalla Juventus al Milan si è mosso solo chi aveva estremo bisogno. Giuntoli pesca un gioiellino in Premier: bagarre con i top club. Occhio Juve, c'è un top club su Kolo Muani: l’indiscrezione dall'Inghilterra. Calciomercato Juventus, un club di Premier vuole Cambiaso. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da juventusnews24.com: Araujo Juventus, dalla Spagna rilanciano: può lasciare il Barcellona nonostante il rinnovo! Quattro top club in corsa - Araujo Juventus, dalla Spagna rilanciano: il difensore classe 1999 potrebbe lasciare il Barcellona nonostante il rinnovo! Quattro top club in corsa Direttamente dalla Spagna arrivano aggiornamenti mol ...

news-sports.it riferisce: Calciomercato Juventus, nuovo agigornamento dalla Continassa: 4 top player in arrivo a giugno? L’indiscrezione - Calciomercato Juventus | Giungono nuovi e quotidiani aggiornamenti dalla Continassa. Ecco le ultime indiscrezioni ...

Come scrive juventusnews24.com: Calciomercato Juve, niente rivoluzioni in estate: pronti tre rinforzi top e mirati con cui tornare grandi. I nomi sul taccuino - Calciomercato Juve, niente rivoluzioni in estate: pronti tre rinforzi top e mirati con cui tornare grandi. I nomi sul taccuino della dirigenza bianconera Non sarà un’estate di rivoluzioni in casa bian ...