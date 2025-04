Radio Italia Live 2025 ecco il cast

cast di Radio Italia Live 2025 in Piazza Duomo ci saranno Olly, Giorgia, Fedez e molti altri. ecco cosa sapere in anteprima sulla tappa milanese

“Radio Italia Live, Il Concerto” torna a Palermo il 27 giugno

MILANO (ITALPRESS) – Torna nel 2025 a Palermo l’appuntamento musicale live e gratuito più atteso. Radio Italia Live – Il Concerto, l’evento organizzato da Radio Italia in collaborazione con il ...

Giorgia, Olly, Elodie, Fabri Fibra e Fedez sul palco di Radio Italia Live a Milano: ecco il cast completo

Presentato oggi a Milano il cast completo dell’evento Radio Italia Live che si terrà in Piazza Duomo a Milano il 30 maggio dalle ore 20:40. Sul palco saliranno: Achille Lauro, Alfa, Brunori Sas, ...

Valentina Parisse, la track by track dell’Ep VP, stasera live a Radio Italia

VP è il nuovo EP di Valentina Parisse che presenterà in anteprima al Radio Italia Live, ecco il racconto track by track VP, dalle sue iniziali, è il nuovo EP di Valentina Parisse in uscita venerdì ...

