Volete sapere quanto guadagna Ilary Blasi Cifre impressionanti

Ilary Blasi non è solo una delle conduttrici più riconoscibili della televisione italiana, ma è anche tra le più pagate. Volto storico di Mediaset, protagonista di programmi cult come Le Iene, Grande Fratello VIP, L’Isola dei Famosi e oggi di The Couple, Ilary ha costruito negli anni un vero impero economico, tra conduzioni, sponsorizzazioni e collaborazioni importanti.Ma non è tutto: con l’uscita del docufilm Unica su Netflix, in cui racconta la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, Blasi ha aggiunto un altro tassello, e un altro assegno da capogiro, alla sua carriera. E allora la domanda è inevitabile: quanto guadagna davvero Ilary Blasi? Le Cifre, come vedremo, sono davvero da capogiro.Ilary Blasi quanto guadagna a Mediaset?Anche se il compenso per The Couple, il nuovo reality show in onda su Canale 5, non è stato ancora reso noto, possiamo farci un’idea molto chiara guardando alle Cifre che Ilary Blasi ha incassato per le sue precedenti conduzioni Mediaset. Donnapop.it - Volete sapere quanto guadagna Ilary Blasi? Cifre impressionanti Leggi su Donnapop.it non è solo una delle conduttrici più riconoscibili della televisione italiana, ma è anche tra le più pagate. Volto storico di Mediaset, protagonista di programmi cult come Le Iene, Grande Fratello VIP, L’Isola dei Famosi e oggi di The Couple,ha costruito negli anni un vero impero economico, tra conduzioni, sponsorizzazioni e collaborazioni importanti.Ma non è tutto: con l’uscita del docufilm Unica su Netflix, in cui racconta la fine del suo matrimonio con Francesco Totti,ha aggiunto un altro tassello, e un altro assegno da capogiro, alla sua carriera. E allora la domanda è inevitabile:davvero? Le, come vedremo, sono davvero da capogiro.a Mediaset?Anche se il compenso per The Couple, il nuovo reality show in onda su Canale 5, non è stato ancora reso noto, possiamo farci un’idea molto chiara guardando allecheha incassato per le sue precedenti conduzioni Mediaset.

