Fisco Magenta Ey Riforma è priorità strategica per il Paese

Riforma fiscale è una priorità strategica per il Paese, perché la leva fiscale è uno dei fattori critici di attrattività per gli investimenti esteri e per lo sviluppo delle imprese italiane che investono all'estero". Così Marco Magenta, managing partner EY Studio legale tributario, all'evento 'EY Tax Update 2025 – Riforma fiscale: sfide

Fisco, Albano (EY): “Riforma tributaria imponente e ambiziosa”

(Adnkronos) – “La riforma tributaria è imponente e molto ambiziosa, ma ha dovuto far conto con un obiettivo sfidante: essere una riforma a saldi zero. È intervenuta sui principi del sistema, più che ...

Il Fisco regolarizza la prostituzione: spunta il codice Ateco anche per «l’organizzazione di servizi sessuali» (che però è reato)

C’è una voce destinata a far discutere tra i nuovi codici Ateco (la carta di identità di ogni azienda e partita Iva) entrati in vigore il 1° gennaio 2025, ma diventati operativi soltanto lo scorso ...

Scontro fra Meta e il fisco italiano, che reclama 877 milioni di versamenti Iva. Il colosso americano di Facebook e Instagram beffa l’Agenzia delle Entrate

Milano, 1 aprile 2025 – Ha deciso di non seguire la strada dell'accertamento con adesione, davanti all'Agenzia delle Entrate, il colosso Meta, fondato da Mark Zuckerberg, a cui è stata contestata ...

