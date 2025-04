Breakfast Club Emilio Estévez e il primo imbarazzante incontro con il cast Avevo il viso gonfio

Breakfast Club nel weekend, Emilio Estévez il motivo per il quale si trovava sotto antidolorifici la prima volta che incontrò i suoi colleghi. Molly Ringwald e Anthony Michael Hall furono scelti direttamente da John Hughes mentre gli altri dovettero passare da un provino, e la maggior parte del cast si incontrò dopo che tutti furono confermati. Emilio Estévez sotto antidolorifici al primo incontro con il cast di Breakfast Club Nel corso del panel a Chicago, Estévez ha ricordato:"La prima volta che ci riunimmo, John organizzò una lettura di un copione in un hotel di . Movieplayer.it - Breakfast Club, Emilio Estévez e il primo imbarazzante incontro con il cast: "Avevo il viso gonfio" Leggi su Movieplayer.it La star del cult generazionale di John Hughes ha raccontato la bizzarra prima conoscenza con gli altri colleghi prima delle riprese. Nel corso dell'attesissima reunion dei protagonistinel weekend,il motivo per il quale si trovava sotto antidolorifici la prima volta che incontrò i suoi colleghi. Molly Ringwald e Anthony Michael Hall furono scelti direttamente da John Hughes mentre gli altri dovettero passare da un provino, e la maggior parte delsi incontrò dopo che tutti furono confermati.sotto antidolorifici alcon ildiNel corso del panel a Chicago,ha ricordato:"La prima volta che ci riunimmo, John organizzò una lettura di un copione in un hotel di .

Potrebbe interessarti anche:

Breakfast Club, tutti e cinque i protagonisti riuniti per la prima volta in 40 anni: "Siamo commossi"

Per la prima volta insieme dopo 40 anni Molly Ringwald, Ally Sheedy, Anthony Michael Hall, Emilio Estevez e Judd Nelson. Di nuovo tutti insieme, ma stavolta non a scuola. Le star di Breakfast Club si ...

Breakfast Club: il cast al completo si riunisce per la prima volta e ricorda il favoloso film di John Hughes

Molly Ringwald, Ally Sheedy, Emilio Estevez, Anthony Michael Hall e Judd Nelson si sono ritrovati per parlare di Breakfast Club, film simbolo degli anni '80 diretto da John Hughes.

Napoli, il Breakfast Club riparte con un focus sulle energie rinnovabili

Il dibattito ha offerto spunti concreti per le aziende che vogliono investire nella transizione energetica. L'articolo Napoli, il Breakfast Club riparte con un focus sulle energie rinnovabili sembra ...