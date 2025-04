Pallavicino un centro antiviolenza donne e Lgbtq in un bene confiscato alla mafia in via ammiraglio Cagni

centro antiviolenza per donne e persone Lgbtq+, nonché una sede operativa della Agenzia sociale per la casa, sorgeranno in un bene confiscato alla mafia in via ammiraglio Umberto Cagni, a Pallavicino. I lavori di recupero sono stati affidati oggi. "Il progetto, denominato 'Progetto. Palermotoday.it - Pallavicino, un centro antiviolenza donne e Lgbtq+ in un bene confiscato alla mafia in via ammiraglio Cagni Leggi su Palermotoday.it Unpere persone, nonché una sede operativa della Agenzia sociale per la casa, sorgeranno in unin viaUmberto, a. I lavori di recupero sono stati affidati oggi. "Il progetto, denominato 'Progetto.

Potrebbe interessarti anche:

Centro antiviolenza. Già 15 aspiranti volontarie

Nuove volontarie in arrivo per l’associazione “Orsa Minore” di Lodi, che gestisce il locale centro anti violenza (numero 3313495221), "dopo la presentazione del corso, 20 donne interessate e 15 già ...

Centro antiviolenza di Santarcangelo, nel 2024 oltre 70 donne nel percorso di uscita dalla violenza

A partire dal 1° marzo 2025 il Centro antiviolenza “Marielle” gestito dall’associazione Rompi il Silenzio amplierà gli orari di apertura al pubblico, passando da 15 a 23 ore settimanali. La scelta ...

Sempre più donne vittime: in 73 al centro antiviolenza

In pochi anni è diventato un rifugio sicuro per tante donne vittime di violenza. E, purtroppo, il numero delle donne che si rivolge al centro antiviolenza Marielle di Santarcangelo continua ad ...

Pallavicino, un centro antiviolenza donne e Lgbtq+ in un bene confiscato alla mafia in via ammiraglio Cagni. Pallavicino, un centro antiviolenza in un immobile confiscato alla mafia. Giornata contro la violenza sulle donne. Ecco gli eventi in provincia. Inaugurato il Centro Antiviolenza Me.Dea di Casale Monferrato. Corso di tessitura a Ceva: un’opportunità di apprendimento e condivisione con Futuro Donna Odv. Arenella, terreno confiscato alla mafia passa al Comune: "Diventerà un parcheggio da 100 posti". Ne parlano su altre fonti

Secondo pazienti.it: Centri antiviolenza: ecco come funzionano e quale supporto offrono - Scopri cosa sono i centri antiviolenza per donne, come funzionano e quali servizi offrono. Trova supporto e aiuto per superare situazioni di violenza.

Secondo corriere.it: Centro Antiviolenza del Gemelli, come avviene l'accesso: in due anni ha aiutato 133 donne che hanno subito abusi - Da aprile il Centro Antiviolenza sarà aperto un giorno in più. Il fenomeno è trasversale: comprende tutte le fasce di età, nazionalità ed estrazione sociale ...

Nota di msn.com: Da aprile il Centro Antiviolenza del Gemelli apre un giorno in più - L’ambizioso traguardo è stato raggiunto grazie all’impegno concreto e sincero dei dipendenti di WINDTRE. L’azienda, che nel marzo del 2023 ha fondato S.O.S. LEI in collaborazione Fondazione Policlinic ...