Lettera43.it - Decreto bollette, sì della Camera alla fiducia: ecco cosa prevede

Ladei deputati ha approvato laal governo sulcon 182 voti favorevoli, 113 contrari e 4 astenuti. Il testo, che ha già subito modifiche rispettoversione originaria approvata dal Consiglio dei ministri a febbraio,ora 20 articoli grazie all’aggiunta di nuovi commi e misure in sede referente. Il provvedimento, atteso al voto finale entro il 16 aprile prima di passare al Senato, contiene un pacchetto di interventi per complessivi 3 miliardi di euro con l’obiettivo di fronteggiare l’aumento dei costi energetici., cheTra le principali misure c’è un contributo straordinario da 200 euro destinato ai nuclei familiari con Isee fino a 25 mila euro. Inoltre, per famiglie e microimprese vulnerabili è previsto un rinvio di due anni per il passaggio obbligatorio al mercato libero dell’energia.