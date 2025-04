Dalla parte dei pazienti Intervista a Monica Gibellini JampJ Innovative Medicine

Intervistato Monica Gibellini, government affairs, policy and patient engagement director di Johnson & Johnson Innovative Medicine Italia, premiata con il riconoscimento “Dalla parte dei pazienti”, che ci ha raccontato come l’azienda stia lavorando per rafforzare il ruolo delle associazioni nei processi decisionali. Formiche.net - Dalla parte dei pazienti. Intervista a Monica Gibellini (J&J Innovative Medicine) Leggi su Formiche.net La seconda edizione degli Healthcare Awards, tenutasi all’Aquila, ha riunito protagonisti del mondo istituzionale, scientifico e industriale impegnati nella trasformazione del sistema salute. Un’occasione per riflettere su innovazione, politiche pubbliche e futuro della sanità.A margine dell’evento, abbiamoto, government affairs, policy and patient engagement director di Johnson & JohnsonItalia, premiata con il riconoscimento “dei”, che ci ha raccontato come l’azienda stia lavorando per rafforzare il ruolo delle associazioni nei processi decisionali.

Potrebbe interessarti anche:

Malattie rare, Gemmato: «Dal governo 50 milioni per il Piano nazionale. Siamo dalla parte dei pazienti»

«Il governo è vicino alle persone con malattie rare». A ribadirlo è stato il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, in occasione della presentazione al ministero di “Uniamo le forze”, la ...

Alessandro Alfieri è il nuovo capo dei riformisti Pd: «Schlein ricordi a Conte che stiamo dalla parte delle democrazie liberali, non di Trump» – L’intervista

Le diverse anime che compongono il centrosinistra sembrano sempre più distanti da quella che dovrebbe essere una coalizione solida. Bastano poche parole fuori luogo per far scricchiolare ...

“Il vino? Facile demonizzarlo, ma fa parte della nostra dieta”. Intervista al ministro Andrea Abodi

Il countdown per le Olimpiadi Milano-Cortina è ufficialmente iniziato. Dal 6 febbraio al 22 febbraio 2026 l’Italia ospiterà i giochi invernali più diffusi della storia, cui seguiranno le ...

Dalla parte dei pazienti. Intervista a Monica Gibellini (J&J Innovative Medicine). Farmacologia, l’intervista a Monica Di Luca (Sif) | BrainHealth33. Verso il Dantedì: la "pista Alighieri" per capire la vera identità di Shakespeare. Noemi, a 4 anni dalla dieta META è ancora in gran forma Cos’è «il metodo» che fa stare bene nel corpo e.... Monica e Claudio, la coppia con disabilità ha finalmente trovato un medico di base con uno studio accessibile. A Complete Unknown, le interviste al cast: “Un film non può essere una ciotola di cereali”. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da lopinionista.it: Intervista alla dottoressa Monica Giovatore, autrice di Indecifrabili - Diventare genitore è un viaggio che non ha mappe sicure, pieno di sorprese, scoperte, ostacoli e a volte inaspettate Non è di certo facile diventare mamma ...