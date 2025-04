Decreto bollette Bonelli Se convertissimo in energia le balle di Salvini avremmo già risolto VIDEO

Decreto bollette, il provvedimento del governo che prevede una dotazione di circa 3 miliardi di euro, oltre la metà dei quali destinati a finanziare il bonus per le famiglie. Il Decreto è stato criticato dai partiti dell'opposizione, tra cui Verdi/Sinistra Italiana che, attraverso le parole del portavoce Angelo Bonelli, ha attaccato duramente non solo il provvedimento ma anche il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.Se le balle di #Salvini si potessero trasformare in energia, avremmo risolto il problema energetico nel nostro Paese. pic.twitter.com/HsJEhXfdur— Angelo Bonelli (@AngeloBonelli1) April 15, 2025Durante il suo intervento in aula, infatti, Bonelli ha dichiarato: "Sono stati stanziati tre miliardi di euro, ma non avete avuto il coraggio di chiedere nemmeno un centesimo alle grandi società energetiche, che nel frattempo hanno accumulato extraprofitti per oltre 70 miliardi di euro".

