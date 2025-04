Sex Crimes rivelazione shock di Kevin Bacon Un membro della troupe trovò un cadavere in acqua

Kevin Bacon ha ripercorso alcune fasi salienti della sua carriera per promuovere la sua nuova serie, The Bondsman, su Prime Video. La star di Footloose ha ricordato un aneddoto legato alla lavorazione di Sex Crimes - Giochi pericolosi, thriller diretto da John McNaughton e uscito nelle sale nel 1998. L'inquietante racconto di Kevin Bacon su Sex Crimes "Eravamo in una palude di notte, c'erano un sacco di zanzare, e stavamo girando una scena vicino a una specie di fiume. Avevano spinto una zattera sull'acqua per sistemare una luce" ha ricordato Kevin Bacon, prima .

