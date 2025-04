Mercato settimanale in piazzale La Malfa c è il via libera si farà anche il 25 aprile

anche se giornata festiva, venerdì 25 aprile si farà il Mercato settimanale in piazzale Ugo La Malfa. Lo ha deciso il sindaco di Agrigento, Franco Micciché, che ha accolto la richiesta della Cidec. Appena ieri, l'assessore comunale al Commercio ha comunicato la disponibilità dell’amministrazione. Agrigentonotizie.it - Mercato settimanale in piazzale La Malfa, c'è il via libera: si farà anche il 25 aprile Leggi su Agrigentonotizie.it se giornata festiva, venerdì 25siilinUgo La. Lo ha deciso il sindaco di Agrigento, Franco Micciché, che ha accolto la richiesta della Cidec. Appena ieri, l'assessore comunale al Commercio ha comunicato la disponibilità dell’amministrazione.

