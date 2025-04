Fermato per un controllo nel area di servizio lo trovano con la cocaina in auto patente ritirata

Il controllo in autostrada termina con il ritiro della patente per un uomo di 54 anni. Tutto è accaduto all'alba di venerdì, quando una pattuglia della Polizia Stradale, di servizio sull'A14 Dir, precisamente nell'area di servizio Sant'Eufemia Nord. Qui il 54enne, già noto alle forze dell'ordine.

