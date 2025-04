Tsui Hark riceverà il Gelso d’Oro alla carriera al Far East Film Festival 2025

alla carriera per il regista di culto hongkonghese che sarà premiato dalla star Tony Leung Ka-Fai, entrambi ospiti a Udine. Ospiti di primo piano al Far East Film Festival 2025, che annuncia l'arrivo del mito del cinema di Hong Kong Tsui Hark. L'autore di culto interverrà a Udine per ricevere il Gelso d'Oro alla carriera e introdurre il fantasy Legends of the Condor Heroes: The Gallants, sua ultima fatica, oltre al restauro del capolavoro Shanghai Blues e il cult Green Snake per la retrospettiva Yokai e altri mostri! Tsui Harl si unisce alla regiata Sylvia Chang, indimenticabile protagonista di Shanghai Blues, che riceverà il Gelso d'Oro alla carriera sul palco del FEFF giovedì 1º maggio, mentre il regista interverrà il . Movieplayer.it - Tsui Hark riceverà il Gelso d’Oro alla carriera al Far East Film Festival 2025 Leggi su Movieplayer.it Premioper il regista di culto hongkonghese che sarà premiato dstar Tony Leung Ka-Fai, entrambi ospiti a Udine. Ospiti di primo piano al Far, che annuncia l'arrivo del mito del cinema di Hong Kong. L'autore di culto interverrà a Udine per ricevere ild'Oroe introdurre il fantasy Legends of the Condor Heroes: The Gnts, sua ultima fatica, oltre al restauro del capolavoro Shanghai Blues e il cult Green Snake per la retrospettiva Yokai e altri mostri!Harl si unisceregiata Sylvia Chang, indimenticabile protagonista di Shanghai Blues, cheild'Orosul palco del FEFF giovedì 1º maggio, mentre il regista interverrà il .

