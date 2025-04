Napolipiu.com - Sabatini: «Sarri all’Atalanta, Conte resta a Napoli. Allegri? Lo vedrei al Milan»

Leggi su Napolipiu.com

: «? Loal»">Il valzer delle panchine in Serie A è già partito, e Sandro, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha tracciato il suo scenario per il prossimo futuro degli allenatori più discussi del campionato.«bene Maurizio» ha dichiarato il giornalista, aprendo alla possibilità di un cambio stile Gasperini con un tecnico dal gioco ben definito.Su Antonio, invece, nessun dubbio: «Non ha motivo per lasciare. Credo che resterà». Un’ipotesi che si rafforza dopo l’ottimo momento degli azzurri e l’intesa con la piazza.Per la Juventus,individua nella continuità la scelta più logica: «Se Tudor dovesse centrare il quarto posto, è assolutamente da confermare».