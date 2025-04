Giustizia Nordio incontra Anm Sintonia e confronto su temi concreti

confronto aperto e franco sui temi concreti delle giurisdizione”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, commenta l’incontro avvenuto stamane con una delegazione dell’Associazione Nazionale Magistrati guidata dal presidente Cesare Parodi.“I problemi del sovraffollamento carcerario e dell’esecuzione penale, l’edilizia penitenziaria, la geografia giudiziaria e l’aggiornamento del processo telematico, le difficoltà nell’applicazione del principio di collegialità legate al nuovo reato di femminicidio, la carenza di personale: questi sono stati alcuni dei temi trattati tra i rappresentanti dell’ANM e il Guardasigilli in uno spirito di piena collaborazione e reciproco rispetto – spiega il ministero in una nota -. Su molti degli argomenti tecnici, come l’interlocuzione continua e fattiva sull’uso dell’intelligenza artificiale e la risoluzione delle difficoltà legate alla durata dei processi, si sono trovati accordi per un’azione bilaterale nello spirito di perseguire una tutela rapida ed effettiva dei cittadini. Unlimitednews.it - Giustizia, Nordio incontra Anm “Sintonia e confronto su temi concreti” Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – “E’ stata l’occasione per unaperto e franco suidelle giurisdizione”. Così il ministro della, Carlo, commenta l’incontro avvenuto stamane con una delegazione dell’Associazione Nazionale Magistrati guidata dal presidente Cesare Parodi.“I problemi del sovraffollamento carcerario e dell’esecuzione penale, l’edilizia penitenziaria, la geografia giudiziaria e l’aggiornamento del processo telematico, le difficoltà nell’applicazione del principio di collegialità legate al nuovo reato di femminicidio, la carenza di personale: questi sono stati alcuni deitrattati tra i rappresentanti dell’ANM e il Guardasigilli in uno spirito di piena collaborazione e reciproco rispetto – spiega il ministero in una nota -. Su molti degli argomenti tecnici, come l’interlocuzione continua e fattiva sull’uso dell’intelligenza artificiale e la risoluzione delle difficoltà legate alla durata dei processi, si sono trovati accordi per un’azione bilaterale nello spirito di perseguire una tutela rapida ed effettiva dei cittadini.

Potrebbe interessarti anche:

Giustizia, Nordio “La separazione delle carriere non è punitiva”

ROMA (ITALPRESS) – La separazione delle carriere “non può essere punitiva nei confronti della magistratura, ho detto per una ragione pura, perchè proviene da un ex magistrato che mai e poi mai ...

La giustizia entra in classe: l'ex procuratore De Donno incontra gli studenti

BRINDISI - L'Itt "Giorgi" di Brindisi si conferma presidio di cultura e legalità ospitando un evento di formazione per gli studenti, cittadini attivi e consapevoli. Venerdì 11 aprile, nell'aula ...

Riforma giustizia, la premier Meloni incontra a Palazzo Chigi i rappresentanti delle Camere Penali

(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2025 Si è svolto questa mattina, nella Sala Verde di Palazzo Chigi, l'incontro tra il Governo e i rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane (Ucpi), ...

Incontro Anm-Nordio sulla giustizia: il ministro fuma una sigaretta davanti ai magistrati. Giustizia, Nordio incontra Anm "Sintonia e confronto su temi concreti". Giustizia, Nordio incontra Anm "Sintonia e confronto su temi concreti". L’Anm va da Nordio: «Arrivi preparato, la giustizia annaspa». Nordio a : “Per alcuni non molto facile ambientarsi nella nostra cultura”. VIDEO. Riforma giustizia, a Palazzo Chigi il Governo incontra Anm e Ucpi. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta italpress.com: Giustizia, Nordio incontra Anm “Sintonia e confronto su temi concreti” - ROMA (ITALPRESS) - "E' stata l'occasione per un confronto aperto e franco sui temi concreti delle giurisdizione". Così il ministro della Giustizia, Carlo ...

Come scrive ntplusdiritto.ilsole24ore.com: Incontro Nordio Anm, “clima collaborativo” ma le posizioni restano distanti - Nordio: “Confronto aperto e franco”. Parodi (Anm) “Non c’è accordo su tutto, ma su molti temi direi che c’è stata sintonia; non si è discusso della riforma costituzionale” ...

Riporta repubblica.it: Incontro Anm-Nordio sulla giustizia: il ministro fuma una sigaretta davanti ai magistrati - Due ore di confronto con il Guardasigilli che fuma dentro al dicastero di via Arenula. Lo staff: “Era spenta, è un vezzo alla Bogart”. Parodi: “Clima ...