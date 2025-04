Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni del 16 aprile: Rosa è a un bivio, Matteo invita a cena Odile

Nel prossimo episodio in onda su Rai 1,affronta una scelta dopo l'aut aut di Tancredi e ci sarà una nuova opportunità per Botteri: ecco cosa succederà nell'appuntamento di domani. Il9 torna domani mercoledì 16con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata Auretta Grimaldi alper scrivere un articolo sulla collezione di Gianlorenzo Botteri e Umberto offre il suo aiuto a Enrico. Nell'episodio precedente Giulia Furlan continua a stuzzicare Delia, che però, invece di reagire, escogita un piano per dare una mano allo stilista Gianlorenzo Botteri. Con l'arrivo imminente della Pasqua, alsi respira aria di festa: come da tradizione, tutto lo staff si riunisce per organizzare le iniziative .