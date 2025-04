8220Ti spetta un rimborso di 200 euro dal Ministero della Salute8221 cosa c8217è dietro il testo arrivato via mail

mail che sembra partire dal Ministero della Salute e che promette rimborsi da oltre 200 euro. Ma come segnalato dal Ministero, non si tratta di una comunicazione ufficiale, ma di un tentativo di truffa. Nel testo ci sono molti dettagli che rivelano la natura fraudolenta del messaggio: come riconoscerli. Leggi su Fanpage.it In questi giorni sta circolando unache sembra partire dalSalute e che promette rimborsi da oltre 200. Ma come segnalato dal, non si tratta di una comunicazione ufficiale, ma di un tentativo di truffa. Nelci sono molti dettagli che rivelano la natura fraudolenta del messaggio: come riconoscerli.

