Da un indagine di Altroconsumo fra Roma e Milano si rileva un aumento del 20 sui prezzi di colombe e uova rispetto alla Pasqua 2024

uova di cioccolato e colombe, dolci tipici delle festività Pasquali, non sfuggono al caro-prezzi. Lo certifica un’indagine di Altroconsumo svolta in 30 punti vendita (10 online), tra Milano e Roma. Leggi anche › Pasqua e spreco alimentare: consigli pratici per non buttare il cibo I costi delle colombe spiccano il volo, è giusto il caso di dire, con aumenti rispetto al 2024 del 20%; quelli delle uova, invece, crescono in media “solo” del 5,4%, ma con picchi del 30.iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo uova e colombe Pasquali volano sulle tavole (e i prezzi con loro) iO Donna. Iodonna.it - Da un'indagine di Altroconsumo fra Roma e Milano, si rileva un aumento del 20% sui prezzi di colombe e uova rispetto alla Pasqua 2024. Leggi su Iodonna.it di cioccolato e, dolci tipici delle festivitàli, non sfuggono al caro-. Lo certifica un’disvolta in 30 punti vendita (10 online), tra. Leggi anche ›e spreco alimentare: consigli pratici per non buttare il cibo I costi dellespiccano il volo, è giusto il caso di dire, con aumentialdel 20%; quelli delle, invece, crescono in media “solo” del 5,4%, ma con picchi del 30.iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articololi volano sulle tavole (e icon loro) iO Donna.

