Vegetazione incontrollata nel III municipio la consigliera Cerri sollecita la manutenzione

consigliera Angela Cerri del III municipio interviene sulla situazione di degrado dei marciapiedi nel quartiere Borgo-Sanzio, chiedendo agli organi competenti se esista un piano costante per gli interventi di manutenzione ordinaria e scerbatura.“La situazione attuale dei marciapiedi è di. Cataniatoday.it - Vegetazione incontrollata nel III municipio, la consigliera Cerri sollecita la manutenzione Leggi su Cataniatoday.it LaAngeladel IIIinterviene sulla situazione di degrado dei marciapiedi nel quartiere Borgo-Sanzio, chiedendo agli organi competenti se esista un piano costante per gli interventi diordinaria e scerbatura.“La situazione attuale dei marciapiedi è di.

Potrebbe interessarti anche:

Re Carlo III torna agli impegni pubblici dopo il breve ricovero. Confermata la visita in Italia

Re Carlo III è tornato oggi come previsto ai suoi impegni pubblici. Dopo il breve ricovero che giovedì scorso lo aveva tenuto per qualche ora in ospedale alla London Clinic. Il sovrano è stato ...

Carlo III, il discorso del re in Parlamento diventa uno show

La seconda giornata della visita ufficiale di re Carlo III e della regina Camilla in Italia si è aperta a Villa Doria Pamphilj, dove il sovrano è stato ricevuto dalla presidente del Consiglio ...

Re Carlo III e i lacchè, un'ennesima rappresentazione della decadenza mondiale: il mito dell'uomo forte al potere è insito nel nostro DNA di servi

Il successo mediatico della visita è la conferma che l'Italia è sempre rimasta una Nazione monarchica Sono tra coloro certi, anzi certissimi, che il referendum del 1946 sia stato una farsa. Sui ...

Vegetazione incontrollata nel III municipio, la consigliera Cerri sollecita la manutenzione. Rifiuti e parcheggi abusivi lungo l'Acquedotto Alessandrino: c'è un progetto per riqualificarlo. Sterpaglie e rifiuti nell'ex area giostrai e nel centro culturale. I residenti temono per gli incendi. “Una beffa l’idea dell’autobus sul tracciato della metro 2”. Periferie ai margini, rifiuti e degrado: l’allarme dei residenti di Albani Roccella. Magliana, orti botanici e aree gioco sulle sponde del Tevere. Ne parlano su altre fonti