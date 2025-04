Riforma Corte Conti la magistrata Briguori 8220Scudo per politici che fanno danni pagheranno i cittadini8221

Briguori, presidente dell'Associazione magistrati della Corte dei Conti, ha risposto alle domande di Fanpage.it sulla Riforma della Corte dei Conti, criticata perché permette ai politici che fanno danni erariali di evitare condanne o comunque di subire sanzioni meno pesanti. Briguori ha spiegato quali problemi nasceranno dal testo: "Chi viene penalizzato è soprattutto il cittadino". Leggi su Fanpage.it Paola, presidente dell'Associazione magistrati delladei, ha risposto alle domande di Fanpage.it sulladelladei, criticata perché permette aicheerariali di evitare condanne o comunque di subire sanzioni meno pesanti.ha spiegato quali problemi nasceranno dal testo: "Chi viene penalizzato è soprattutto il cittadino".

