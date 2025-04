Bollette in Toscana vola la spesa per il gas La media generale e le città più care

Bollette. Secondo l’osservatorio di Segugio.it, nel primo trimestre del 2025 la spesa annua per il gas è aumentata del 14% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un dato in linea con la media nazionale, ma che in alcune province della Toscana supera ampiamente la soglia. Di media i toscani pagheranno nel 2025 oltre 1.100 euro di gas, 142 euro in più rispetto al 2024. A guidare la classifica regionale dei rincari è Prato, dove l’incremento raggiunge il +23% rispetto ad un anno fa, seguita da Firenze e Arezzo (+16%), e da Pisa e Siena (+14%). Il balzo è legato sia all’aumento del prezzo delle materie prime che a una leggera crescita dei consumi medi (+3% a livello nazionale), con Prato che registra il picco regionale anche sul fronte dei consumi (+12%). Lanazione.it - Bollette, in Toscana vola la spesa per il gas. La media generale e le città più care Leggi su Lanazione.it Firenze, 15 aprile 2025 – Brutte notizie per le famiglie toscane sul fronte delle. Secondo l’osservatorio di Segugio.it, nel primo trimestre del 2025 laannua per il gas è aumentata del 14% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un dato in linea con lanazionale, ma che in alcune province dellasupera ampiamente la soglia. Dii toscani pagheranno nel 2025 oltre 1.100 euro di gas, 142 euro in più rispetto al 2024. A guidare la classifica regionale dei rincari è Prato, dove l’incremento raggiunge il +23% rispetto ad un anno fa, seguita da Firenze e Arezzo (+16%), e da Pisa e Siena (+14%). Il balzo è legato sia all’aumento del prezzo delle materie prime che a una leggera crescita dei consumi medi (+3% a livello nazionale), con Prato che registra il picco regionale anche sul fronte dei consumi (+12%).

