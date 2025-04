Ciclabile di via del Carro potenziata l’illuminazione degli attraversamenti ciclopedonali

Ciclabile con la realizzazione di nuovi tratti, parallelamente si lavora per migliorare la sicurezza dei tratti già esistenti. Una di. Riminitoday.it - Ciclabile di via del Carro: potenziata l’illuminazione degli attraversamenti ciclopedonali Leggi su Riminitoday.it Resta alto l’impegno dell’amministrazione comunale per il potenziamento e il miglioramento delle piste ciclabili sul territorio. Oltre ad ampliare il patrimoniocon la realizzazione di nuovi tratti, parallelamente si lavora per migliorare la sicurezza dei tratti già esistenti. Una di.

Potrebbe interessarti anche:

Riccione si conferma Comune Ciclabile per l’ottavo anno consecutivo, punteggio di 3 bikesmile

Per l’ottavo anno consecutivo Riccione è stata insignita del riconoscimento “ComuneCiclabile” dalla Fiab - Federazione italiana ambiente e bicicletta - nell’ambito della cerimonia ufficiale che si ...

Paese mignon, grande piano. A Maccastorna tornano in auge hotel e officina sulla ciclabile

MACCASTORNA (Lodi) Il paese più piccolo del Lodigiano pensa in grande: ritorna prepotentemente in auge infatti il progetto di realizzazione di una struttura polifunzionale con ostello e ...

Bimbo morto caduto dal carro di Carnevale: “Pochi volontari a vigilare ogni mezzo”

Bologna, 7 aprile 2025 – Il piccolo Gianlorenzo Manchisi morì a soli due anni e mezzo: cadde e fu schiacciato dal carro di Carnevale, alla sfilata di via Indipendenza nel marzo 2019. Chi è stato ...

Ciclabile di via del Carro: potenziata l’illuminazione degli attraversamenti ciclopedonali. Misano: nella ciclabile di via del carro potenziata l'illuminazione degli attraversamenti. San Marino. Infortunio sul lavoro a Rovereta: operaio perde un dito della mano in seguito ad un grave trauma. Ultime notizie Rimini e provincia: notizie di oggi e ultima ora. San Marino. Solidarietà e diritti dei cittadini: si può contribuire con il tre per mille all’ISAL o allo Sportello Consumatori. Cronaca Rimini e provincia: tutte le ultime notizie. Ne parlano su altre fonti

Segnala chiamamicitta.it: Misano: nella ciclabile di via del carro potenziata l’illuminazione degli attraversamenti - Resta alto l’impegno dell’amministrazione comunale per il potenziamento e il miglioramento delle piste ciclabili sul territorio. Oltre ad ampliare il patrimonio ciclabile con la realizzazione di nuovi ...

nove.firenze.it riferisce: 1,5 milioni per potenziare la mobilità ciclabile - Un bando da 1,5 milioni di euro per potenziare ... pista ciclabile già presente dall’altra parte della ferrovia, su Viale Buozzi, e quindi sarà collegata alla pista ciclabile di Via dei ...

Come scrive msn.com: Biciplan, si inizia da via Rosselli: "Ciclabili da potenziare e unire" - una sorta di "via Emilia ciclabile", parallela al tracciato storico della strada romana, che scorre alcune centinaia di metri più a sud. "Con lo spostamento della stazione dei bus e della caserma ...