A Padova esce dal carcere e violenta una donna arrestato un 36enne kossovaro

Padova (ITALPRESS) – Nella prima mattinata di ieri, la Polizia di Stato di Padova ha rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino kossovaro di 36 anni, irregolare pluripregiudicato, gravemente indiziato di avere, nella mattina di sabato 12 aprile, sequestrato e violentato sessualmente all’interno di un appartamento, una donna albanese di 37anni che nel primo pomeriggio era poi riuscita a liberarsi e chiamare il “113”. La donna ha denunciato ai poliziotti che nelle prime ore della mattinata era stata contattata telefonicamente da un albanese a lei totalmente sconosciuto che le aveva chiesto di scendere in strada perché aveva importanti notizie da comunicarle, lasciando intendere che il figlio della donna, appena diciottenne, era in grave pericolo.Una volta in strada l’uomo le aveva mostrato una pistola che portava nella cintura dei pantaloni e la aveva così costretta a seguirlo in un primo appartamento in zona Palestro, dove rimaneva fino le 10 circa. Unlimitednews.it - A Padova esce dal carcere e violenta una donna, arrestato un 36enne kossovaro Leggi su Unlimitednews.it (ITALPRESS) – Nella prima mattinata di ieri, la Polizia di Stato diha rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadinodi 36 anni, irregolare pluripregiudicato, gravemente indiziato di avere, nella mattina di sabato 12 aprile, sequestrato eto sessualmente all’interno di un appartamento, unaalbanese di 37anni che nel primo pomeriggio era poi riuscita a liberarsi e chiamare il “113”. Laha denunciato ai poliziotti che nelle prime ore della mattinata era stata contattata telefonicamente da un albanese a lei totalmente sconosciuto che le aveva chiesto di scendere in strada perché aveva importanti notizie da comunicarle, lasciando intendere che il figlio della, appena diciottenne, era in grave pericolo.Una volta in strada l’uomo le aveva mostrato una pistola che portava nella cintura dei pantaloni e la aveva così costretta a seguirlo in un primo appartamento in zona Palestro, dove rimaneva fino le 10 circa.

