La maggioranza in autogestione boccia Galasso avanti con l’housing sociale

maggioranza la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo e il campo largo progressista in autogestione ha sconfessato il suo assessore all’Urbanistica Giuseppe Galasso. Il Consiglio comunale riavvolge il nastro e riporta gli orologi indietro a 17 anni fa: si va. Foggiatoday.it - La maggioranza in autogestione boccia Galasso: avanti con l’housing sociale Leggi su Foggiatoday.it Ha lasciato il cerino in mano alla suala sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo e il campo largo progressista inha sconfessato il suo assessore all’Urbanistica Giuseppe. Il Consiglio comunale riavvolge il nastro e riporta gli orologi indietro a 17 anni fa: si va.

